Raven-Symoné conta que perdeu 18 kg após cortar açúcar de alimentação

A atriz Raven-Symoné, conhecida pela série da Disney “As Visões da Raven”, revelou recentemente que perdeu cerca de 18 kg após cortar o açúcar em sua alimentação. A informação foi dada no programa de TV americano “The View”.

A atriz também contou que seu emagrecimento teve forte influência de sua esposa, a apresentadora e influenciadora digital Miranda Pearman-Maday. “O que me fez querer mudar foi ela”, disse. “Quero estar por aqui o máximo possível. Fui ao médico e recebi alguns resultados incompatíveis com a minha idade, nenhuma idade, para ser sincera”, continuou.

“Foi a ajuda, a orientação, o amor e os incríveis dotes culinários dela, conhecidos por todos, que me ajudaram a me livrar do açúcar”, afirmou Raven. “Digo me livrar porque estamos falando sobre uma droga viciante”, completou.

“Eu estava viciada em açúcar em todas as suas formas e agora está completamente fora do meu corpo”, declarou.

Saiba mais