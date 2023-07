Raven-Symoné afirma ser ‘vidente’ como sua personagem de ‘As Visões da Raven’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 12:59 Compartilhe

A atriz Raven-Symoné, de 37 anos, participou do podcast ‘O Melhor Podcast de Todos’ e afirmou que tem muito em comum com a sua personagem da série ‘As Visões da Raven’.

Segundo a atriz, ela possui habilidades psíquicas e tem visões, assim com sua personagem tinha na trama. “Tenho momentos em que realmente fico olhando e vejo uma cena que está acontecendo comigo ou que vai acontecer comigo em outra dimensão e fico tipo: ‘Ei, isso é estranho’”, contou.

Também na participação no podcast, Raven frisou que, apesar de não poder ver diretamente o futuro com clareza, ela conta com os famosos ‘déjà vu’ desde os sete anos com a ajuda de seus “guias espirituais”.

“A maneira como nos conectamos é através do nossos traumas. A meditação apenas permitiu que meus guias espirituais me ajudassem e até hoje isso pode acontecer”, disse.

Ainda no bate-papo, a artista falou sobre habilidades místicas. “Eu acredito em médiuns. Acredito que, na verdade, os humanos têm a capacidade, em seu cérebro, de acessar campos de energia que permitem que a verdade se conecte quando você sabe como traduzi-la corretamente”, explicou.

“Se você me sentar e alguém disser: ‘Olhe dentro da minha bola de cristal’, eu vou dizer: ‘Devolva o meu dinheiro’. Mas acredito que existem auras naturais que mantêm as experiências de todo o nosso povo”, completou.

