Ravell Nava transforma o ensino empresarial com a BRL Educação

Ravell Nava, cofundador da BRL Educação, é um dos principais nomes na educação empresarial no Brasil. Com uma trajetória que começou na publicidade, Ravell migrou para o mundo dos negócios ao perceber a necessidade de capacitar empresários de forma prática e objetiva. Em 2021, ele lançou a BRL Educação, que em apenas 03 anos alcançou a marca de sete mil alunos com programas voltados para gestão, marketing e vendas, processos, finanças, growht – resultando em um crescimento impressionante tanto em número de alunos quanto em faturamento.

Perfil

Ravell Nava iniciou sua carreira na publicidade, onde adquiriu uma visão estratégica abrangente ao trabalhar com mais de dois mil clientes, entre essas grandes contas do varejo nacional. Sua experiência variada permitiu que ele entendesse a fundo as necessidades das empresas, o que se mostrou essencial quando decidiu direcionar seus esforços para a educação corporativa.

Em 2016, Ravell Nava enfrentou uma crise significativa quando seu negócio de publicidade foi duramente impactado pelas grande crise que o mercado brasileira sofria. A incerteza e a falta de clareza dos clientes sobre o que realmente precisavam ao contratar uma agência resultaram em dificuldades para manter o modelo de negócios. A confusão entre o que os empresários desejavam e o que as agências entregavam levou a perdas substanciais, culminando na quase falência do negócio de Ravell.

A transição de Ravell da publicidade para a educação empresarial não foi abrupta, mas sim uma evolução natural de sua carreira. A BRL Educação nasceu de uma percepção clara: muitos empresários contratavam serviços de marketing sem compreender completamente o que esperavam obter. Ravell, então, criou programas que visavam aumentar a consciência dos empresários sobre suas próprias demandas e como melhor utilizá-las para atingir seus objetivos.

Desde seu lançamento, a BRL Educação registrou um crescimento exponencial. Em apenas três anos, a empresa saiu de uma turma inicial de 46 alunos para atender nais de 7.000 empresários, com um faturamento que alcançou R$ 30 milhões. Os cursos, imersões e programas de consultoria da BRL são conhecidos por sua abordagem direta e focada em resultados, um reflexo da filosofia de Ravell, que preza pela aplicação prática do conhecimento.

Além da BRL, Ravell se envolveu em outros empreendimentos, como a rede de hamburguerias Rico Burger e a academia Six Sport Life, sempre aplicando as mesmas estratégias que ensina. Sua atuação empresarial e educacional não se baseia apenas em teoria, mas em experiências reais que compartilha com seus alunos, oferecendo-lhes uma visão pragmática e eficiente do que funciona no mundo dos negócios.

O ecossistema criado por Ravell compreende e atende donos e donas de empresas que querem se capacitar através das formações, para aqueles que querem um profissional sênior dentro de suas empresas implementando processos e treinando o time ele criou programas de consultoria e para aqueles que querem os dois pontos citados anteriormente e também ser mentorado por Ravell, ele criou o programa de desenvolvimento empresarial Iron Business. O programa é tido como o mais completo programa de desenvolvimento empresarial do Brasil, que ainda inclui missões para Dubai, China, Japão e em 2025 Dinamarca, Suécia e Noruegua.

Empresário se posiciona contra aumento da CSLL e JCP

Em meio ao cenário da possível elevação temporária das alíquotas da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e do JCP (Juros sobre Capital Próprio), Ravell Nava expressa sua preocupação com o impacto negativo que essas medidas podem ter sobre as micro e pequenas empresas (MPEs) do Brasil. Nava destaca que as MPEs são responsáveis pela maior parte da geração de empregos no país e representam o verdadeiro motor da economia nacional. “Em um momento de recuperação econômica, aumentar a carga tributária sobre as MPEs é um erro. Essas empresas são as que mais sustentam o país e precisam de suporte para continuar gerando emprego e renda”, afirma.

Para auxiliar os empresários a enfrentarem esses desafios econômicos e a conquistar maior independência em suas operações, a BRL Educação anuncia o Infusão 4.0:. Esta imersão intensiva e de aplicação prática foi desenvolvida como um guia para otimizar qualquer tipo de negócio, com foco em cinco áreas essenciais: Marketing, Vendas, Finanças, Pessoas e Processos. Estudos indicam que empresas que investem em educação corporativa conseguem aumentar a produtividade em até 50%, o que pode ser determinante para a sustentabilidade e o crescimento das MPEs em tempos difíceis.

“A verdadeira liberdade empresarial está em poder fazer suas próprias escolhas e não ficar refém de um cenário econômico instável”, ressalta Ravell Nava. Durante o Infusão 4.0, Nava compartilhará seu profundo conhecimento e experiência na gestão de pequenas e médias empresas, oferecendo orientações práticas para que os participantes possam otimizar suas operações, aumentar seu faturamento e sair do dia a dia operacional.

O Infusão 4.0 é uma formação para empresários e gestores adquirirem as ferramentas e estratégias necessárias para impulsionar seus negócios, mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, reforçando o compromisso da BRL Educação em promover o sucesso e a autonomia empresarial no Brasil.

Serviço

Infusão 4.0 – Gestão, Marketing e Vendas

Data: 19, 20 e 21 de setembro

Local: Espaço BRL – Ed. City Office – SIG, Brasília

As inscrições podem ser feitas no Link

Sobre a BRL Educação

A BRL Educação é uma instituição focada na formação e capacitação de empresários e gestores, oferecendo imersões e programas de formação que combinam aprendizado prático e networking intencional, como o Infusão 4.0, Infusão Vendas, Infusão Experience e o Programa de Desenvolvimento Empresarial do Iron Business. Fundada por líderes do empreendedorismo brasileiro, a BRL tem como missão desenvolver habilidades em gestão, processos e tecnologia, ajudando seus participantes a enfrentar desafios e impulsionar o crescimento de suas empresas, fortalecendo o ambiente de negócios no Brasil.