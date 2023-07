Rave the Planet: amantes do techno tomam ruas de Berlim

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 08/07/2023 - 16:31 Compartilhe

Substituto da lendária Love Parade, evento com mais de 200 DJs percorre coração da capital alemã e reúne milhares de fãs da música eletrônica. Sob calor escaldante, polícia pede aos "ravers" que se mantenham vestidos.Uma multidão de amantes da música eletrônica encarou o calor escaldante de Berlim neste sábado (08/07) para participar da enorme parada techno Rave the Planet – que recebeu luz verde da polícia e do corpo de bombeiros apenas poucas horas antes de seu início.

"Hoje, o centro da cidade pertence aos ravers", escreveu a polícia no Twitter. Os organizadores do evento só anunciaram na tarde de sexta-feira que a Rave the Planet poderia ocorrer, depois de finalmente preenchidos todos os requisitos de segurança impostos pelas autoridades.

"Tornamos o impossível possível", afirmou o DJ e organizador do desfile, o alemão Dr. Motte, em seu discurso de abertura, diante de uma multidão estimada em 300 mil pessoas.

A programação do evento anunciava a apresentação de cerca de 200 DJs em 25 trios elétricos, que desfilaram pelo coração da capital alemã seguidos pelos ravers.

Muitos participantes vestiram roupas de couro e glitter para celebrar a paz, a liberdade e o amor sob o som da música eletrônica, apesar do calor escaldante de 32 °C.

Em meio à alta temperatura do verão europeu, a polícia de Berlim precisou pedir aos foliões para que não tirassem suas roupas. "Um pedido que não pensamos que teríamos que fazer: por favor não se dispam", escreveu a corporação no Twitter. Outros participantes teriam se queixado sobre nudez à polícia. Os organizadores fizeram anúncios semelhantes.

O evento

A Rave the Planet ocorreu pela primeira vez em 2022, em substituição à lendária Love Parade, cuja última edição havia sido em 2010 em Duisburg, no oeste da Alemanha. O evento daquele ano terminou em tragédia, após um pânico em massa num túnel estreito deixar 21 mortos e mais de 600 feridos.

No ano passado, cerca de 200 mil pessoas vindas de todo o mundo tomaram ruas de Berlim. Assim como a "Love Parade", a parada tradicionalmente tem início em Kurfürstendamm e termina mais tarde no parque Tiergarten, entre o Portão de Brandemburgo e a Coluna da Vitória.

O desfile costuma ocorrer até as 22h e, depois disso, a festa continua em eventos oficiais e não oficiais de música eletrônica.

ek (DPA, Reuters, DW)

