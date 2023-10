Rave atacada pelo Hamas não foi organizada por Juarez Petrillo, pai do DJ Alok

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2023 - 18:34 Compartilhe

Os gêmeos Osher e Michael Vaknin e a produtora de eventos israelense Tribe Of Nova organizaram juntos o festival de música eletrônica de Israel, no qual mais de 250 pessoas foram vítimas entre 3.000 pessoas que estavam no local dos ataques terroristas do Hamas. Osher foi enterrado nesta terça-feira em Jerusalém, enquanto seu irmão Michael está desaparecido desde então.

O festival “Universo Paralello” foi criado no Brasil há mais de 20 anos por Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup e pai do DJ Alok. Contudo, a marca é licenciada para vários países e, na edição de Israel, Petrillo era um dos DJs contratados para se apresentar no evento, de acordo com as informações já compartilhadas por Alok nas redes sociais.

“Meu pai não organizou ou produziu a festa em Israel, qualquer informação que afirme ou deixe a entender o contrário disso é falsa. Fiz um vídeo explicando. Tem sido assustador o que uma informação errada gera de comentários mal intencionados, títulos apelativos e falas distorcidas. Nossa dor não é menor porque não foi o meu pai quem organizou a festa, mas ler ataques e inverdades nos chocam”, explica o DJ.

Israel não é o primeiro destino internacional do evento, que já aconteceu na Índia (2015), na França (2016), além de Argentina, Espanha, México, Portugal e Tailândia, entre 2022 e 2023.

A família dos gêmeos e organizadores desta edição seguem na espera de um primeiro sinal de vida de Michael, que pode ter sido feito de refém pelo movimento islâmico palestino Hamas. Osher infelizmente morreu “ao proteger um amigo das balas, por um irmão”, explica Ausa, mãe de três filhos.

