Raulzinho pede dispensa da seleção de basquete e Petrovic convoca Lucas Atauri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2024 - 19:36 Para compartilhar:

O técnico Aleksandar Petrovic precisou fazer mais um ajuste na convocação da seleção brasileira masculina de basquete para os próximos jogos das Eliminatórias da AmeriCup 2025. Neste domingo, ele chamou de última hora Lucas Atauri para substituir Raulzinho, que surpreendeu ao anunciar sua dispensa “por motivos pessoais”.

O armador Raulzinho, do Pinheiros, pediu dispensa na véspera da apresentação dos jogadores convocados. O grupo inicia os trabalhos nesta segunda-feira, em preparação para os jogos contra Uruguai e Panamá nos dias 21 e 24, em Belém.

Raulzinho, que estava na equipe brasileira na Olimpíada de Paris-2024, voltou a atuar no basquete nacional neste ano, após 13 anos jogando fora, entre equipes da Espanha, Estados Unidos e Turquia. Foram oito temporadas na NBA por quatro franquias diferentes.

Trata-se da terceira mudança recente feita na lista de convocação de Petrovic. Nos últimos dias, ele precisou trocar Didi e Lucas Dias, ambos por problemas físicos. E chamou Reynan e Ruan Miranda

Pelas Eliminatórias, o Brasil ganhou os dois compromissos diante do Paraguai e com mais duas vitórias, desta vez em solo nacional, se garante no Grupo B, no qual lidera no saldo de pontos com a mesma pontuação do Uruguai. A AmeriCup está marcada para agosto do próximo ano, na Nicarágua.