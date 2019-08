Raul Seixas é lembrado nos 30 anos de sua morte, em especial da TV Brasil

Há exatos 30 anos, morria Raul Seixas. E, para lembrar da data, o programa Sem Censura, que vai ao ar nesta quarta, 21, às 17h, ao vivo, na TV Brasil, relembra a trajetória de Raulzito. O cantor e compositor, que deixou sua marca na história do rock, lançou 17 discos em seus 26 anos de carreira.

Para falar sobre a vida e obra de Raul Seixas, as apresentadoras Vera Barroso e Tâmara Freire conversam com Carlos Minuano, que lançou a biografia Raul Seixas por trás das Canções. Também participará da homenagem o músico Charles Theone, cantando repertório do ‘Maluco Beleza’.