Raúl Jiménez retorna aos trabalhos físicos visando voltar aos gramados

O atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton, iniciou seus primeiros trabalhos físicos desde que sofreu uma grave fratura no crânio em um jogo contra o Arsenal pela Premier League. Apesar do progresso, o mexicano ainda está em um período de reabiitação e o clube ressaltou que ainda há um caminho a ser percorrido pelo artilheiro antes do retorno aos gramados.

No final de 2020, algumas semanas após sua cirurgia, Jiménez apareceu nas arquibancadas para assistir o empate por um a um de sua equipe contra o Tottenham. O atacante também retornou ao Centro de Treinamentos para se reencontrar com os colegas e funcionários. Na ocasião, o técnico Nuno Espírito Santo afirmou ter sido um momento feliz e que o atleta tem desejo de retornar.

Os Wolves não definiram um prazo exato para o retorno do mexicano, mas a expectativa é de que o regresso só aconteça na próxima temporada. No duelo contra o Arsenal, Jiménez se chocou com o zagueiro David Luiz ainda no início da primeira etapa e teve que ser substituído e levado ao hospital.

