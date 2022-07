Raul Gustavo sente o adutor da coxa direita e preocupa o Corinthians em sequência decisiva Atleta saiu mancando na derrota para o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, e será avaliado pelo departamento médico







O zagueiro Raul Gustavo pode se tornar baixa para a sequência de jogos decisivos que o Corinthians tem nas próximas semanas. O atleta sofreu um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda no segundo tempo da derrota corintiana para o Atlético-GO, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27), em Goiânia.



O defensor caiu sozinho por volta dos 30 minutos da etapa final, inicialmente levando as mãos às pernas. Instantaneamente os médicos do Timão foram chamados para o atendimento, e o atleta foi substituído, para a entrada de Fabián Balbuena.

Raul será avaliado pelo departamento médico corintiano nos próximos dias para saber o grau do problema.

Caso seja constatada uma lesão, a tendência é que o camisa 34 perca os jogos contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores, já que o tempo médio de recuperação em casos como esse é de 10 a 15 dias.

A situação de Raul Gustavo vem em um momento em que o DM corintiano está ficando cada vez menos cheios, com as recuperações de Fagner, Maycon, Willian e Júnior Moraes. Renato Augusto, que estava tratando um desconforto na panturrilha, já está em processo de transição física.