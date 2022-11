Raul Gazolla volta a desabafar após a morte de Guilherme de Pádua: “Justiça divina”

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2022 - 3:02 Compartilhe

Dias depois da morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, o ator Raul Gazolla voltou a comentar o assunto. Ele foi casado com a atriz, morta em 1992. Em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (8), chamou o caso de “justiça divina”.

“Ontem foi o enterro do assassino da Dani. O pastor que rezou a missa disse que ele não era um monstro. Não sei que nome dar para uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e 3 no pescoço. Se ele não é um monstro, temos que arranjar uma palavra mais forte”, afirmou.

“Fiquei pensando sobre a justiça divina, que tarda, mas não fala. Ele foi condenado a 29 anos de prisão, mas cumpriu menos de 6, e o resto ficou em liberdade e foi ser pastor. Agora, aos 53 anos, ele morreu. A média de vida do brasileiro é de 80 a 85 anos. Então, ele foi condenado à morte, sim, porque ele perdeu, no mínimo, 30 anos de vida, em que poderia ter ficado aqui tentando implantar suas mentiras nas pessoas que o seguem e acreditam nele”, completou.

