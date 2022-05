Raul Gazola revela condição de Juliana Paes para ficar com ele: ‘Não conte’

Raul Gazolla revelou que tentou viver um affair com Juliana Paes durante os bastidores de “O Clone”, novela da Globo, mas foi recusado pela atriz.

“Nunca me relacionei com nenhuma atriz que beijei na novela. Em O clone, eu tive um relacionamento com as personagens de Cristiane Oliveira, Vera Fischer, Thaís Fersoza, Eliane Giardini e Juliana Paes”, falou, em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”.





“Me lembro que tinha eu e um colega de trabalho, que eu não posso falar o nome, que é o Marcelo Novaes. A gente passava a novela inteira, e a Juliana falava: ‘eu não vou ficar com vocês nunca’”, relembrou.

“Aí um dia ela falou assim: ‘Está bom! Eu fico com você com uma condição: não conta pra ninguém’. Ai eu não quis. Como vou ficar com a Juliana Paes e não poder contar pra ninguém? [risos]. Ela é uma das atrizes mais adoráveis que eu já conheci”, revelou.