Ratinho revela que não gosta de ver filme pornô para que esposa não compare seu pênis

Ratinho fez uma revelação picante em entrevista ao podcast ‘Ticaracaticast’. Na sabatina, o apresentador do SBT admitiu preferir que sua esposa, Solange Martinez Massa, não veja filmes pornográficos para evitar comparações com seu pênis.

“É burro o cara que mostra pornografia porque elas (as esposas) começam a comparar com aqueles pintão bonitos pornográficos, e pensam: ‘olha para aquela bosta que você tem ali’ e falam ‘vou embora’. Olha aquilo lá o pênis do marido dá uma desanimada nela. Não mostra não”, disse Ratinho.

O comunicador ainda admitiu que nunca fez uso de estimuladores sexuais: “Quando você tem 25 anos ‘almoça’ três, quato vezes por semana. Agora é uma marmita por semana, uma vez por mês e olhe lá. Dá uma desanimada. Eu queria ter mais.”

Há mais de 40 anos de união, Ratinho e Solange são pais de Ratinho Júnior, Gabriel e Rafael.

