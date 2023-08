Ratinho revela mágoa de Gugu Liberato: ‘Não brigado, mas eu estava chateado com ele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 14:01 Compartilhe

Ao falar de sua relação com Gugu Liberato, que morreu em 2019, Ratinho revelou uma mágoa do apresentador, que, segundo ele, “roubou” seus funcionários, algo que o deixou aborrecido na época.

“A gente estava meio… Não brigado, mas eu estava chateado que ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim. Ele comprou, ofereceu um contrato melhor e eu nunca segurei ninguém! Nunca me atrevi a segurar ninguém pra que trabalhasse comigo”, afirmou ele, durante uma entrevista ao ‘Programa de Todos os Programas’, do R7.

“Eu gostava dos dois, do ET e do Rodolfo. Mas toquei minha vida, não mudou nada, tranquilo”, continuou.

Na sabatina, o comunicador ainda falou sobre sua ótima relação com Hebe Camargo: “Nós enchíamos a cara. Toda segunda-feira. Ela que me ensinou a fazer caipirinha. A quantidade de fofoca que tinha. A gente falava mal de todo mundo.”

