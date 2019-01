Ratinho Júnior toma posse e diz que vai romper com ‘oligarquias’ do Paraná

Ao tomar posse no governo do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) disse nesta terça-feira, 1º, que pretende romper com as “oligarquias” politicas que, segundo ele, comandaram o Estado nos últimos 35 anos. Ex-secretário do Desenvolvimento Urbano do governo de Beto Richa (PSDB), Ratinho afirmou que pretende colocar em ação uma nova forma de administrar o Estado, mais voltado para o viés técnico.

“Tenho orgulho de ser o primeiro governador eleito nos últimos 35 anos sem fazer parte de nenhuma oligarquia. Tenho orgulho de ter uma história familiar de superação”, disse no discurso na Assembleia Legislativa.

O novo governador se emocionou ao falar do pai, o apresentador de TV Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que esteve presente na cerimônia.

Ao tratar do enxugamento da máquina pública, Ratinho Júnior citou a redução do estrutura administrativa. “Já iniciamos a reforma, diminuindo o número de secretarias de 28 para 15. Vamos avançar muito mais.”

De acordo com a equipe de transição, cada uma das pastas extintas representa uma economia de R$ 300 mil por mês.