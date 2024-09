Ratinho Júnior diz que PR será primeiro Estado brasileiro a universalizar o saneamento básico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 13:40 Para compartilhar:

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmou que o seu Estado será o primeiro no Brasil a “universalizar” o saneamento básico. As declarações ocorreram durante o painel “Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados”, em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

Na ocasião, Ratinho defendeu o estabelecimento de concessões e privatizações.

“Fizemos, agora, recentemente, inclusive na sexta-feira, quatro concessões de PPPs na Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), que é a nossa empresa de saneamento”, disse ele. “Com essas quatro concessões que nós fizemos, mais o investimento da Sanepar, em 2028 o Paraná vai ter a universalização do seu saneamento básico”, afirmou.

Segundo Ratinho, 83% do Estado tem saneamento básico, dos quais 100% são tratados.

“Com esses R$ 11 bilhões de investimentos nos próximos três anos e meio, quatro anos – parte do governo do Estado, da Sanepar, e parte do setor privado -, nós vamos ser o primeiro Estado do Brasil a universalizar o saneamento básico”, afirmou o governador.