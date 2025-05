Ratinho diz que pedirá demissão do SBT após decepção com ‘Troféu Imprensa’

Carlos Massa, o Ratinho, fez um desabafo em seu programa de rádio na Massa FM, nesta segunda-feira, 5, após ir ao ar o “Troféu Imprensa”, no SBT, na noite do último domingo, 4.

O apresentador da emissora da Anhanguera cogitou a possibilidade de pedir demissão por nunca ter sido indicado a nenhuma categoria da premiação.

Segundo ele, o programa que premia personalidades e artistas da TV nunca lhe deu valor, mesmo sendo um dos apresentadores que mais leva audiência para o canal.

“Vai ter mais um que vai pedir demissão: eu”, disse o apresentador, referindo-se à saída recente do jornalista José Luiz Datena da emissora.

+ SBT dá ‘chá de cadeira’ em jornalistas no tapete vermelho do Troféu Imprensa

“Eu estou revoltado com essa desgraça de ‘Troféu Imprensa’. 27 anos, nunca me colocam nem na lista [de indicados]. É uma barbaridade, 27 anos em segundo lugar no ibope e não me colocam nem na lista”, irritou-se.

Ao encerrar o desabafo, Ratinho afirmou que não participará da premiação no próximo ano, caso seja convidado: “Eu quero avisar vocês: próximo ano não coloque uma pessoa pra votar em mim, porque eu não vou receber, não vou lá, não vou votar, vou xingar todo mundo”.

De fato, pelo menos na premiação deste ano, Ratinho não apareceu entre os indicados ao “Troféu Imprensa”. Na categoria Programa Diário, o vencedor foi o “Fofocalizando”. Já para o prêmio de Melhor Programa de Auditório, o ganhador foi o “Domingão com Huck”. Já Celso Portiolli, do “Domingo Legal”, venceu na categoria de Melhor Apresentador.

Assista: