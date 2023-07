Rashford renova com o Manchester United até 2028

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 16:10 Compartilhe

O atacante inglês Marcus Rashford renovou seu contrato com o Manchester United até 2028, anunciou o clube nesta terça-feira (18).

O vínculo anterior do jogador, de 25 anos, ía até junho de 2024.

Revelado em Old Trafford, o atacante estreou no time profissional do United em 2016. De lá para cá, foram 359 jogos e 123 gols marcados com a camisa dos ‘Red Devils’.

“Já vivi algumas experiências maravilhosas neste clube incrível, mas ainda há muito mais a conquistar e sigo determinado a levantar mais troféus nos próximos anos”, disse o inglês.

