Rashford leva Aston Villa à semifinal da Copa da Inglaterra

Autor de dois gols, o atacante Marcus Rashford foi o protagonista da classificação do Aston Villa para a semifinal da Copa da Inglaterra, na vitória deste domingo (30) por 3 a 0 sobre o Preston North End, clube da segunda divisão do futebol inglês.

Sete vezes campeão do torneio (a última em 1957), o Villa vai enfrentar na semifinal o Crystal Palace, que conseguiu sua vaga no sábado, assim como o Nottingham Forest, que terá pela frente o vencedor do último duelo das quartas, entre Bournemouth e Manchester City.

As semifinais serão disputadas em Wembley no final de abril. A final está marcada para o dia 17 de maio, também no templo londrino do futebol.

Depois de 45 minutos sem grandes chances de perigo para o Aston Villa, Rashford decidiu o confronto no segundo tempo.

O atacante inglês, que desperdiçou uma primeira oportunidade clara frente a frente com o goleiro David Cornell (54′), marcou o primeiro ao finalizar um cruzamento do francês Lucas Digne (58′).

Pouco depois, Rashford fez o segundo em cobrança de pênalti (63′).

E minutos mais tarde, Jacob Ramsey (71′) fechou o placar para o Aston Villa, que pode voltar a uma final de Copa da Inglaterra depois de dez anos.

