Raríssima coleção de arte sacra e acervo exclusivo da história do Brasil vão a leilão

26/05/2024 - 20:39

Acontece desde o último sábado e até o dia 2 de junho, das 14h às 20h, em São Paulo, uma das maiores exposições que contempla uma ampla e raríssima coleção de arte sacra dos séculos 18 e 19. O acervo conta com peças imperiais, coroas de prata, brasões, conjunto de peças de porcelana da China e da Inglaterra, quadros e livros, pertencentes ao Espólio de José Celestino Monteiro de Barros Bourroul.

Os itens serão posteriormente leiloados nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho, a partir das 20h, na Avenida Morumbi, nº 5101, São Paulo – SP.

A exposição e o leilão, que conta com imagens do Mestre Valentim, da Santa Gertrudes e de São Pedro de Alcântara datadas do século 18, dentre outras importantes imagens, é organizado por uma das maiores casas de leilões do país, a Dutra Leilões. Também estão disponíveis uma coleção de Prata Brasileira, Custódias, Navetas e o exclusivo Piano de Antonin Petrof, de 1/4 de cauda, em madeira nobre envernizada da Tchecoslováquia do século 20.

Entre os pontos altos ligados diretamente à história do Brasil destaca-se o Capacete de D. Pedro I da Imperial Guarda de Honra, o Brasão Imperial Cetro e a Mão da Justiça em mármore estatuário, uma raríssima Ermida em madeira policromada e dourada do século 18, dentre outras importantes peças.

No catálogo deste leilão também consta uma coleção de quadros à óleo sobre telas de importantes pintores nacionais e estrangeiros, além de um conjunto de vinte técnicas mistas, nanquim, guache e aquarela do Belmonte, um verdadeiro estudo sobre as atividades dos bandeirantes.

“Um importante acervo com peças raramente vistas, exclusivas e com grande valor histórico, podendo fazer parte das coleções valiosas atendendo os colecionadores mais exigentes”, explica o leiloeiro Luiz Fernando Dutra.

Escritos

Além de todas as peças exclusivas que serão leiloadas, o evento contará com 450 lotes da biblioteca também pertencentes ao espolio do Dr. José Celestino Monteiro de Barros Bourroul. Tratam-se de obras raríssimas e de exemplares de 1ª edição Dentre os exemplares, destacam-se as primeiras edições do livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas com dedicatória de 1956; do livro, O Saci Perêrê, de Monteiro Lobato, Resultado de um Inquérito de 1918; Os Sertões, de Euclydes da Cunha, de 1902 e o Romance de Santa Cecília de Cecília Meireles, de 1957, autografado pela autora, todos da primeira edição.

O leilão dos livros será realizado de forma on-line nos dias 10,11 e 12 de junho, a partir de 20h, através do link: https://dutraleiloes.com/.

Origem do acervo raro e exclusivo da História do Brasil

As peças da exposição que posteriormente irão a leilão, foram colecionadas pelo casal Cárbia e José Celestino Bourroul que sempre nutriram interesse por antiguidades e preservação da história, iniciando a coleção conjunta há cerca de 60 anos. Nas viagens do casal pelo Brasil, as visitas a antiquários e casas de leilões eram frequentes, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

Essa paixão pelos acervos históricos do Brasil levou o casal a construir uma casa em estilo colonial, com inspiração no Pátio do Colégio para melhor abrigar sua coleção de arte.

O interesse por História, por São Paulo, e em especial pela Revolução Constitucionalista de 32, levaram José Celestino, tornar-se titular da cadeira 32 da Academia Paulista de História e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo que, para homenageá-lo, criaram após sua morte um prémio literário para o melhor livro do ano sobre a História de São Paulo e um memorial da Revolução de 32.

A iniciativa para a exposição e leilão das peças partiu dos filhos do casal de colecionadores.

“Desejamos que os objetos da coleção que por muito tempo foram tão significativos para os nossos pais, possam ser preservados e perpetuados por colecionadores que compartilhem do mesmo amor e dedicação com os quais Cárbia e José Celestino Bourroul a criaram”, ressaltam os herdeiros.

Exposição e Leilão presencial e on-line de acervo da história do Brasil

Exposição: 25 de maio a 2 de junho de 2024

Horário: 14h às 20h

Leilão: 3,4,5 e 6 de junho de 2024, a partir de 20h

Leilão de livros: 10,11 e 12 de junho de 2024, a partir de 20h

Local: Avenida Morumbi, nº 5101, São Paulo – SP

Telefone: 11 3887-3234