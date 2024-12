Rara moeda romana de Brutus é leiloada por 2 milhões de euros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 14:50 Para compartilhar:

GENEBRA, 10 DEZ (ANSA) – Uma rara moeda romana com o retrato de Brutus (85 a.C.-42 a.C.), o assassino do imperador Júlio César (100 a.C.-44 a.C.), foi leiloada em Genebra, na Suíça, por 1,98 milhão de euros (R$ 12,6 milhões).

Segundo a casa de leilões Numismatica Genevensis, o objeto histórico foi adquirido por “um colecionador europeu após uma intensa disputa virtual entre oito interessados”.

A moeda, que inicialmente foi avaliada em 800 mil euros (R$ 5 milhões), pesa oito gramas e tem dimensões parecidas com a de 1 euro. Antes do leilão, o diretor da Numismatica Genevensis, Frank Baldacci, afirmou à AFP que ela representa um “fragmento da história” ao marcar os últimos capítulos da República Romana.

Baldacci também informou que o raro objeto foi cunhado pelo próprio Brutus e seus apoiadores entre 43 e 42 a.C. Enquanto a “cara” da moeda traz o perfil do assassino de Júlio César, rodeado por uma coroa de louros, a outra face apresenta símbolos de guerra para celebrar suas vitórias militares.

A coroa de louros na imagem de Brutus é um sinal de “alguém que quer se tornar imperador”, explicou Baldacci, acrescentando que a circulação da moeda tinha valor de “propaganda” para o traidor.

De acordo com a casa de leilões, a moeda é uma dentre as 17 que existem. Ela reapareceu na década de 1950, após um colecionador particular anunciá-la em um catálogo. Em 2006, foi vendida em um leilão em Zurique a outro colecionador particular por 360 mil francos suíços (R$ 2,47 milhões). (ANSA).