Raquel Freestyle relembra encontro com Neymar: ‘Nem dormi, fiquei muito nervosa’ Durante entrevista exclusiva para o LANCE!, a 'musa das embaixadinhas' falou ainda sobre a participação no comercial internacional do filme 'Top Gun'

Conhecida como “musa das embaixadinhas”, Raquel Freestyle conta com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Durante uma entrevista exclusiva para o LANCE!, a atleta revelou seus principais ídolos no esporte e relembrou participação em comercial de filme do Tom Cruise.





+ Termômetro da Seleção: veja quem está perto da Copa e quem sonha com vaga após a data Fifa

Raquel gravou um comercial para o lançamento do filme “Top Gun”. A obra estreou nos cinemas no final de maio. A atleta gravou ao lado de Patrice Evra e dos melhores freestyles do mundo.

– Eles me mandaram um e-mail com a proposta eu nem acreditei. Achei que era fake, mas a negociação seguiu e fico muito feliz de ser reconhecida e levar o nome do Brasil para todo o mundo. Estar ao lado do ex-jogador de futebol Patrice Evra, e de outros grandes atletas do freestyle foi uma experiência única e inesquecível. Quando eu imaginaria estar gravando algo na Paramount.

+ Ao L!, Raquel Freestyle relembra início da carreira e revela sonho de bater recorde mundial

Assim como qualquer atleta, Raquel também tem ídolos que a inspiram. Neymar é um dos principais jogadores da Seleção Brasileira e Raquel teve a experiência de conhecer o craque pessoalmente.

– Meu ídolos são Neymar, Cr7 e Milene Domingues, que foi minha referência para começar nas embaixadinhas. No dia que fui conhecer o Neymar, nem dormi (risos). Sabia que jogaria bola com ele e fiquei muito nervosa e feliz ao mesmo tempo.

Raquel faz parte dos 30 fans leaders escolhidos pelo comitê da Copa do Mundo para divulgar a competição nas redes sociais. A atleta também está treinando para bater o recorde mundial de maior tempo fazendo embaixadinhas. Mesmo com todo sucesso, Raquel não desistiu de correr atrás de novos sonhos.

*Estagiário, sob supervisão de Ricardo Guimarães

E MAIS:

E MAIS: