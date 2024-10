Raquel Brito recebe diagnóstico de miocardite aguda após internação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 15:28 Para compartilhar:

Raquel Brito recebeu o diagnóstico de miocardite aguda após ser internada por ter passado mal em uma prova em “A Fazenda 16” (Record TV). A influenciadora foi levada para atendimento médico quando disputava uma competição, na noite da última segunda-feira, 7, e não voltou mais para a sede do reality rural.

O boletim médico, compartilhado nas redes sociais da ex-peoa, nesta sexta-feira, 11, informa que o problema de saúde levou a participante à internação no hospital e à desclassificação. O documento diz, ainda, que Raquel Brito foi internada para investigação do quadro de dor torácica.

“A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de miocardite aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso”, diz o comunicado assinado por Leandro Santini Echenique, coordenador médico do reality.

A miocardite aguda é uma inflamação do músculo miocárdio, localizado no coração, que pode gerar consequências graves. A condição pode ser causada por complicações de diferentes infecções no organismo, e tem como sintomas dor no peito ou tontura.

Raquel recebeu alta na última quinta-feira, 10, mas segue em repouso e observação. A estimativa é de que ela seja liberada em breve para viajar de volta a Salvador, onde vive.

Já nos Stories, a influenciadora publicou uma foto com o médico responsável, a quem agradeceu pelo atendimento.

“Obrigado, doutor, e a toda sua equipe que cuidou muito bem de mim. Um dos melhores cardiologistas de São Paulo, sei que a emissora me entregou em boas mãos… Tô tão feliz”, declarou ela.

