Raptors vencem em casa e impõem nova derrota aos Lakers na NBA

Já classificado aos playoffs da NBA, o Toronto Raptors tenta alcançar o Milwaukee Bucks na disputa pela liderança da Conferência Leste e fez a sua parte na rodada de quinta-feira ao impor nova derrota ao Los Angeles Lakers, batido por 111 a 98, no Canadá.

Kawhi Leonard marcou 25 pontos, Norman Powell fez 20, Pascal Siakam anotou 16 e Marc Gasol acrescentou 15 para os Raptors, que venceram os Lakers pela nona vez consecutiva. E o time canadense passou a somar 49 triunfos em 69 duelos, em segundo lugar no Leste, só atrás dos Bucks, com 51 vitórias em 68 compromissos.

LeBron James marcou 29 pontos e Alex Caruso fez 16 pelos Lakers, que perderam seis dos últimos sete duelos, ficando cada vez mais distantes da possibilidade de classificação aos playoffs, ocupando a 11ª posição no Oeste.

Também na noite de quinta, o Boston Celtics superou o Sacramento Kings por 126 a 120, em casa, com 31 pontos, 12 assistências e dez rebotes de Kyrie Irving. Foi o segundo “triple-double” da sua carreira, sendo que o primeiro ocorreu em 21 de fevereiro de 2014, pelo Cleveland Cavaliers.

Jaylen Brown acrescentou 22 pontos e Marcus Morris somou 21 pontos e 13 rebotes. Foi a segunda vitória do Boston sobre o Sacramento em oito dias, e a quarta em cinco jogos no geral do quinto colocado do Leste. Buddy Hield liderou o Sacramento com 34 pontos. Os Kings perderam pela 11ª vez seguida para o Boston, que está na nona colocação no Oeste.

Com uma cesta de Nikola Jokic no estouro do cronômetro, o Denver Nuggets superou o Dallas Mavericks por 100 a 99, em casa. Consolidado na vice-liderança da Conferência Oeste, o time chegou a ter uma desvantagem de 12 pontos no começo do quarto período. E Jokic terminou o duelo com 11 pontos, 14 rebotes e oito assistências. Já Paul Millsap fez 33 pontos.

Luka Doncic liderou o Dallas com 24 pontos, mas errou um tiro livre de bonificação, após fazer cesta mesmo tendo sofrido falta a 5s8 do fim. Jalen Brunson marcou 20 pontos e Tim Hardaway Jr. anotou 17 pelo penúltimo colocado do Oeste.

Também com uma cesta no fim, a 1s8 do término, de Wesley Matthews, o Indiana Pacers superou o Oklahoma City Thunder por 108 a 106, em casa, mesmo após estar perdendo por uma diferença de 18 pontos. Domantas Sabonis marcou 26 pontos contra sua antiga equipe, liderando o terceiro colocado do Leste. Paul George fez 36 pontos pelo Thunder e Russell Westbrook acrescentou 19 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, mas errou um arremesso de três no estouro do cronômetro para o quinto melhor time do Oeste.

Logo atrás do Thunder na classificação, o Utah Jazz bateu o Minnesota Timberwolves por 120 a 100, em Salt Lake City, com 24 pontos de Donovan Mitchell e 18 de Jae Crowder. Derrick Favors acrescentou 17 pontos e 11 rebotes, enquanto Raulzinho acumulou sete pontos, quatro rebotes e uma assistência nos 13 minutos em que atuou pelo Utah. Karl-Anthony Towns fez 26 pontos pelo Minnesota, o décimo colocado do Oeste.

No outro jogo do dia, o Orlando Magic bateu o Cleveland Cavaliers por 120 a 91, em casa, com 20 pontos e sete assistências de D.J. Augustin.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x New York Knicks

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls