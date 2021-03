Rappi fecha acordo com GPA e volta a oferecer entregas da empresa em aplicativo

O Rappi anunciou um acordo com a GPA para voltar a oferecer entregas da gigante do varejo alimentar em seu aplicativo. Com uma parceria colaborativa, as empresas esperam ter crescimento no faturamento, se aproveitando da digitalização do setor e com consumidores brasileiros cada vez mais inclinados às compras de alimentos online.

“Com o retorno, melhoramos ainda mais nossa oferta no aplicativo nas principais cidades brasileiras onde o GPA atua”, explica Ana Bogus, diretora global de Supermercados, Farmácias e Bebidas do unicórnio colombiano, em nota. “Os diferentes formatos de varejo que o GPA tem, como hipermercado, supermercados e lojas de proximidade, vão trazer mais diversidade de produtos e agilidade para que os produtos cheguem cada vez mais rápido ao cliente final.”

Para o GPA, a parceria atende à crescente demanda dos consumidores e da aceleração exponencial do e-commerce alimentar diante do cenário de pandemia.

“A ampliação de nossas parcerias vai dar mais robustez e fortalecer nossa posição de liderança no e-commerce alimentar no País, com um leque maior de delivery de última milha”, diz Rodrigo Pimentel, diretor de e-commerce do GPA.

