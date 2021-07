Rappi e Visa lançam cartão de crédito e buscam clientes com oferta de cashback

O RappiBank, braço de serviços financeiros do Rappi, e a Visa anunciaram o lançamento de um novo cartão de crédito e querem atrair clientes com ofertas de cashback em compras dentro do Rappi e anuidade gratuita. A versão RappiCard Visa Gold oferece 3% de retorno e o RappiCard Prime Visa Infinite, 5%, além de 2% nas demais compras.

“O cashback ocorre em todas as compras, independentemente do estabelecimento ou do parceiro”, explica o presidente do RappiBank no Brasil, João Paulo Félix.

O RappiCard Prime é direcionado para usuários do Rappi Prime e disponibiliza os benefícios premium do Visa Infinite. Neste primeiro momento, será oferecido apenas para convidados e terá critérios de elegibilidade estabelecidos com base na jornada e no comportamento do usuário tanto no Rappi quanto no RappiBank.

As primeiras unidades do RappiCard, que tem tecnologia para pagamento por aproximação, estão sendo enviadas de maneira gradativa. Os clientes solicitaram o cartão por meio de um pré-cadastro e, após análise de crédito, começaram a receber o produto.

Os portadores de credenciais Visa cadastrados na plataforma de benefícios “Vai de Visa” também terão acesso a ofertas em segmentos como saúde e educação.

Para o lançamento, a Rappi informa que há ofertas especiais que possibilitam o retorno de até quatro vezes mais cashback.

