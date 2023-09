Rapper Xis apresenta seu quarto álbum solo, ‘Invisível Azul’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 3:16 Compartilhe

Com mais de 30 anos de carreira, o rapper Xis, autor do hit “Us mano e as mina” (1999), consolidou-se como uma das maiores referências no rap nacional. Pioneiro em dialogar com diferentes vertentes musicais, o MC apresenta, agora, seu quarto álbum solo, “Invisível Azul”.

As faixas, que chegaram ao streaming em agosto, reúnem uma coletânea de influências da MPB, jazz, funk, soul, blues, samba rural, ritmos afros e música eletrônica. Ouça aqui.

“O ‘invisível’ é como me senti e me sinto em diversas frentes, como hip hopper, como cidadão, como artista. Mas o ‘azul’, significa estar tudo bem, mesmo com as dificuldades que a vida nos impõe”, explica Xis, sobre o título do projeto.

Ao longo das dez composições, o artista indica possíveis novos caminhos no universo da Cultura Hip Hop. Com produção musical de André Abujamra, Caue Gas, Otavio Carvalho, Wendell Benjamin e DJ Will, Xis dá continuidade a uma trajetória de influências das raízes do Hip Hop Afro-Brasileiro.

“É um disco de rap canção e hip hop adulto, mas que dialoga também com o que está sendo feito pela nova geração. Estou torcendo para que as pessoas possam se divertir com essas novas músicas, que elas possam trazer uma reflexão também nos momentos que a lírica traz esta necessidade”, finaliza.

Sobre o rapper Xis

Grande nome do hip hop brasileiro, o cantor participou do grupo DMN na década de 1990 e teve diversas ligações com o Racionais MCs na era “Sobrevivendo no Inferno”. Ele também participou da “Casa dos Artistas”, do SBT, e foi coordenador de hip hop na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias