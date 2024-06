Rapper Travis Scott é preso em Miami por invasão de propriedade e embriaguez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 14:00 Para compartilhar:

Não está fácil para os cantores norte-americanos. Depois de Justin Timberlake ser detido por dirigir embriagado, o rapper Travis Scott também precisou dar esclarecimentos à polícia. Ele foi detido em Miami, na madrugada de quinta-feira, 20, por suspeita de invasão de propriedade e embriaguez, segundo o site TMZ. O cantor é pai de dois filhos com Kylie Jenner, da família Kardashian.

Mugshot

Ainda segundo o site, o cantor teria causado um tumulto em um iate em Miami Beach, e foi denunciado à polícia. O rapper pagou a fiança de US$ 650 (equivalente a R$ 3,5mil) para ser liberado.

A foto da prisão, conhecida como “mugshot”, já viralizou nas redes sociais. Na manhã desta quinta,o rapper publicou em seu storie uma paródia da imagem, usando óculos escuros e fones e ouvido.

Veja aqui a mugshot

Este não é o primeiro problema de Travis com a polícia. O rapper foi acusado de incitar um motim em 2023 e, em 2021, respondeu a uma ação civil depois que 10 pessoas morreram durante um show do cantor.

O rapper é um dos headliners do Rock In Rio, e toca no dia 13 de setembro.