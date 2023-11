Rapper Sean ‘Puff Daddy’ Combs é acusado de 2 novas agressões sexuais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2023 - 22:30 Para compartilhar:

Sean Combs, astro do rap americano, foi acusado por outras duas mulheres de agressão sexual, após o acordo alcançado na semana passada com a cantora Cassie, que também o denunciou por estupro e maus-tratos físicos.

Conhecido como Puff Daddy ou Diddy, as denúncias mostram o astro do hip-hop, de 54 anos e cuja fortuna é estimada em um bilhão de dólares (R$ 4,89 bilhão, na cotação atual), segundo a Forbes, como um violento predador sexual, que utilizava álcool e drogas para submeter suas vítimas.

As denúncias foram apresentadas com base na “Adult Survivors Act”, uma lei temporária promulgada em Nova York que permite às vítimas de agressões já prescritas denunciar seus agressores.

Uma das últimas denúncias apresentadas contra o rapper foi a de Joi Dickerson-Neal, que acusa o fundador do selo Bad Boy Records de tê-la “drogado, agredido e abusado sexualmente” e também afirma que foi vítima de “pornografia de vingança”, pois ele teria gravado a agressão, ocorrida em 1991, e a difundido publicamente.

“A vida da Sra. Dickerson entrou em parafuso” e ela “passou anos tentando se recuperar do trauma emocional que sofreu nas mãos de Combs”, diz o texto dos advogados da denunciante, que querem um julgamento e uma compensação econômica por danos e prejuízos.

A última denúncia apresentada na corte contra Combs é a de uma pessoa anônima, que acusa o rapper e seu letrista Aaron Hall de terem estuprado ela e uma amiga em 1990 ou 1991, em uma festa no apartamento de Hall, segundo a revista RollingStone.

O conteúdo do documento não está disponível atualmente no site do tribunal, já que foi devolvido para correção.

– Enxurrada de denúncias –

Estas duas denúncias se somam à apresentada em 16 de novembro por Casandra Ventura, mais conhecida pelo nome artístico de Cassie, alegando que, durante mais de uma década de relação amorosa, o produtor a maltratou fisicamente, a obrigou a se drogar e a estuprou em 2018.

No dia seguinte à apresentação da denúncia, Cassie e Diddy Combs chegaram a um acordo “amistoso”, cujos termos não foram revelados.

Nos últimos dias, a corte nova-iorquina recebeu uma chuva de denúncias por agressão sexual amparadas na Adult Survivor Act.

Em maio, o ex-presidente americano Donald Trump foi condenado a pagar 5 milhões de dólares (R$ 24,4 milhões na cotação atual), dos quais 3 milhões (R$ 14,6 milhões) por difamação, à escritora e colunista E.Jean Carroll, que o acusou de agressão sexual com base nesta mesma lei.

Além de Combs, o prefeito de Nova York Eric Adams, que foi policial antes de entrar para a política, foi acusado de agredir sexualmente uma colega de trabalho em 1993. O político reiterou nesta sexta-feira: “Não me lembro quem é essa pessoa ou se alguma vez a conheci […] Absolutamente nunca aconteceu”, garantiu.

Também foram alvos de denúncias por agressão sexual e com base na Adult Survivor Act o vocalista do grupo de rock Guns N’ Roses, Axl Rose, e os atores Jamie Foxx e Cuba Gooding Jr.

