Rapper Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de tráfico sexual, continuará preso até o julgamento

A juíza de instrução no caso do rapper Sean “Diddy” Combs, acusado de tráfico sexual, associação criminosa e de promover a prostituição, decretou sua prisão até a realização do julgamento, constatou a AFP.

Após meses de investigações a partir de várias denúncias de abuso sexual e estupros, Combs, de 54 anos, foi preso na segunda-feira e nesta terça (17), foi posto à disposição da justiça em um tribunal de Manhattan, onde a juíza Robyn Tarnofsky leu as acusações contra ele e decretou sua prisão preventiva.

