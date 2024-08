Rapper Nelly é preso por porte de drogas nos Estados Unidos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2024 - 21:42 Para compartilhar:

O rapper americano Nelly, 49 anos, foi preso nesta quarta-feira, 7, por suposto porte ilegal de drogas, durante abordagem policial, na cidade de Maryland Heights, estado de Missouri, nos EUA.

O cantor, conhecido pelo hit “Hot In Herre”, sucesso dos anos 2000, foi detido por volta das 4h45, quando foi parado por policiais em uma rodovia, segundo informou o jornal Daily Mail.

De acordo com relatório da polícia, os agentes teriam encontrado quatro comprimidos de ecstasy no veículo do artista, que também estaria dirigindo sem seguro.

Ainda segundo o portal do tabloide britânico, Nelly foi liberado na tarde do mesmo dia.

Vale lembrar que essa é a segunda vez que o cantor, que também é empresário, foi preso. Em 2017, ele foi detido em Washington, sob acusação de violentar sexualmente uma mulher.

Polícia de Auburn – cidade na periferia de Seattle – recebeu o chamado de uma mulher que disse ter sido violentada pelo músico, segundo um comunicado. Os agentes foram até o ônibus usado por Nelly em sua turnê, onde a agressão sexual teria acontecido.

O rapper foi detido de forma preventiva em uma instituição penitenciária de Des Moines, localidade muito próxima de Auburn, mas acabou solto no mesmo dia por falta de evidências.

