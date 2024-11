Rapper Major RD é atingido por fogo durante show no Rio de Janeiro; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 9:05 Para compartilhar:

[ATENÇÃO: AS CENAS A SEGUIR SÃO FORTES].

Major RD passou por apuros durante sua apresentação no segundo e último dia do Mainstreet Festival, festival de rap realizado na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no fim de semana.

O rapper foi atingido por uma máquina de fogo enquanto performava em cima do palco. O acidente causou desespero de todos durante o show.

Enquanto apresentava “Só Rock”, Major se apoiou com o pé em uma das máquinas que soltavam fogo. Neste momento, a chama forte foi lançada para cima, atingindo o braço direito e parte do rosto do artista.

Major saiu de perto do fogo e sentou no centro do palco, onde foi atendido por bombeiros e por sua equipe. O rapper chegou a ser retirado do palco, mas voltou para finalizar a apresentação.

O vídeo postado no Instagram do cantor logo após o ocorrido impressiona. Porém, após o susto, Major brincou na postagem: “Já dizia meu mano Djonga, Fogo nos artistas. Obrigado, Mainstreet Festival, tava tudo lindo️”, escreveu ele, referindo-se ao caso de Djonga, que teve o short queimado durante uma apresentação, em 2023.

Assista abaixo: