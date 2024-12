Rapper italiano Fedez lançará livro de memórias em março

ROMA, 24 DEZ (ANSA) – O rapper italiano Fedez, ex-marido da influenciadora digital Chiara Ferragni, contará sua história sem filtros em um livro que será lançado em março.

A obra do artista de 35 anos será publicada logo depois de participar do Festival de Sanremo, onde competirá no evento musical com “Battito”, canção que fala sobre depressão.

O título provisório do livro é “Memórias”, mas a publicação de 252 páginas irá passar pelas cicatrizes e traumas mais profundos do músico, definido como “a figura italiana mais conhecida, discutida e polêmica”.

Entre os temas que poderão ser abordados no livro está a longa relação que teve com Ferragni. O midiático casal, que estava junto desde 2016, se separou no início deste ano.

O livro foi apresentado como “uma biografia que tem a eficácia de um livro terapêutico e uma autoajuda que tem a vitalidade de uma biografia”. (ANSA).