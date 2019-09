Rapper Dughettu e músicos realizam ensaio aberto de show do Rock in Rio em Madureira

Rio – Nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, acontece na produtora Duto, em Madureira, o ensaio aberto de três artistas que estarão se apresentando no Rock in Rio 2019, no Palco Favela. No local, o rapper Dughettu, o cantor e compositor P-tróleo e o músico Lucas Hawkin estarão passando o som na companhia de fãs e amigos.

“Ser dono de um selo que está revelando novos talentos é muito bacana e eu fico muito amarradão de trabalhar de forma colaborativa com outros artistas. Então, eu acho que o ano de 2019 está sendo muito promissor para a Duto. Pensar que além de mim, teremos mais dois artistas que vieram da base da Duto, que são desenvolvidos aqui e que são vinculados à Duto artisticamente, isso me dá um duplo orgulho. São artistas com um potencial gigante e que já estão produzindo a sua própria audiência”, avalia Dughettu, que também é produtor e empresário.

Serviço

O evento acontece das 17h às 00h, na rua Carvalho de Souza 237, 7º andar, Madureira. A entrada é gratuita!