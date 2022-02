Rapper C4bal enaltece trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras

A final do Mundial de Clubes se aproxima e a torcida do Palmeiras fica cada vez mais apreensiva. No sábado, o Alviverde encara o Chelsea para definir o grande campeão do torneio, em Abu Dhabi. Em live no L!, o rapper C4bal falou sobre o trabalho do técnico Abel Ferreira no comando do clube paulista.

Abel Ferreira faz grande trabalho no comando do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

