Rapper Big Pokey morre após desmaiar no palco, aos 45 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2023 - 17:49 Compartilhe

[ALERTA: este conteúdo tem vídeo com imagem forte que pode ser gatilho para algumas pessoas.]

O rapper americano Big Pokey morreu quando fazia uma apresentação em Beuamont, no Texas, no último sábado, aos 45 anos.

De acordo com Segundo o site TMZ, Milton Powell, nome verdadeiro do artista, faleceu após desmaiar no palco. Ele interagia com um DJ quando deu um grande suspiro no microfone, perdeu o equilíbio e caiu para trás já inconsciente.

Nas redes sociais circulam vídeos que registraram o momento.

Ao perceber que Big Pokey não reagia, uma mulher se identifica como enfermeira e corre para o palco para tentar socorrer o cantor.

Big Pokey chegou a ser levado por paramédicos para o hospital, quando já era madrugada de domingo (18), mas não resistiu e morreu na unidade.

A causa da morte ainda não foi confirmada.

Carreira

Big Pokey começou sua carreira no rap com o produtor DJ Screw. Ele lançou seu próprio álbum Hardest Pit in the Litter, em 1999, além de fazer filmes, como Soldiers United for Cash e mais tarde Dirty Third 2: Home Sweet Home.

Vídeo flara o momento que o músico passa mal e desmaia no palco. Clique aqui.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias