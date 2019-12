Rapper americano Juice WRLD morre aos 21 anos

O rapper americano Juice WRLD, pertencente à onda de jovens artistas que ficaram famosos em plataformas de streaming antes de alcançar outros patamares, morreu neste domingo (8) aos 21 anos, informaram as autoridades.

Uma porta-voz de um consultório médico do condado de Cook, em Illinois, afirmou ter sido notificada da morte do rapper, cujo nome de registro era Jarad A. Higgins. No entanto, ainda não foi realizada uma autópsia do corpo.

A polícia confirmou à AFP que o rapper em ascensão sofreu uma emergência médica no aeroporto de Midway International de Chicago, depois de descer de um avião particular.

O site especializado em celebridades TMZ informou que Higgins sofreu uma convulsão.

O single inicial do rapper, “Lucid Dreams”, alcançou o número 2 na lista da Billboard Hot 100 em 2018, e seu álbum “Death Race for Love” estreou no top 200 da Billboard no ano seguinte.