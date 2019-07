Rapper americano é condenado a 55 anos de prisão por participação em homicídio

O rapper Tay-K, de apenas 19 anos, foi sentenciado a 55 anos por assassinato. Taymor McIntyre, nome real do cantor, foi detido em 2016 pela prisão de Ethan Walker, de 21 anos, baleado em sua casa durante um assalto. As informações são do USA Today.

McIntyre também foi sentenciado a 30 anos preso por assalto a mão armada e 13 anos por outros dois casos semelhantes de assalto. As sentenças serão cumpridas juntas, segundo o procurador do condado de Tarrant, no Texas. Há dois anos, o cantor tirou a tornozeleira eletrônica que usava, se rebelando nas redes sociais e virou fugitivo da polícia, compondo a música “The Race”, que fala sobre o caso.

Ele foi capturado na sexta-feira passada após investigadores afirmarem que ele organizou e recrutou pessoas para invadirem a casa de Ethan Walker e assassiná-lo.