Rapper A$AP Rocky se declara inocente em julgamento por disparo contra amigo

O rapper americano A$AP Rocky se declarou não culpado, nesta segunda-feira (8), em um tribunal em Los Angeles onde é acusado de ter atirado contra outro artista de hip-hop em Hollywood há pouco mais de dois anos.

O cantor de 35 anos, que tem dois filhos com sua parceira, a superestrela Rihanna, enfrenta acusações de ter atacado com uma arma semiautomática seu velho amigo Terell Ephron, em 6 de novembro de 2021.

“Quero que isso acabe e que ele possa estar com sua família e seguir em frente”, disse Joe Tacopina, advogado de Rocky, à imprensa na saída do tribunal.

Ephron acusou o rapper, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, de ter feito vários disparos contra ele durante uma briga em Hollywood, atingindo uma de suas mãos.

Rocky foi preso pelo caso em abril de 2022 ao desembarcar no aeroporto de Los Angeles vindo de Barbados, onde estava de férias com Rihanna, então prestes a dar à luz seu primeiro filho. Mas ele foi liberado sob fiança.

Ambos os homens faziam parte do coletivo de música urbana A$AP, fundado em Nova York em 2006, mas, segundo Ephron, a amizade azedou com a fama, e as tensões entre eles cresceram ao longo dos anos.

Também conhecido como A$AP Relli, Ephron disse em uma audiência em novembro do ano passado que, no dia do suposto ataque, viu Rocky em um estacionamento em Hollywood, que sacou uma arma e o ameaçou de morte, mas depois de discutir, deu as costas e foi embora.

Ephron o seguiu gritando insultos, até que Rocky se virou e atirou, afirmou o rapper. “Só queria que ele ouvisse o meu lado”, declarou Ephron na época.

A$AP Rocky ganhou fama em 2013 com seu primeiro álbum, “Long. Live. A$AP”, e se consolidou com “At. Long. Last. A$AP”.

Nos últimos anos, porém, seu relacionamento com Rihanna e alguns escândalos têm gerado mais manchetes do que sua música. Em julho de 2019, foi detido em Estocolmo por algumas semanas após uma briga.

