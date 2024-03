Rapper 50 Cent é acusado de estupro e agressão contra ex-namorada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/03/2024 - 10:19 Para compartilhar:

Daphne Joy, ex-namorada de 50 Cent, com quem tem um filho de 12 anos, acusa o rapper americano de estupro e agressão. No Instagram, nesta quinta-feira, 28, ela expôs as situações.

“Vamos colocar o foco real em suas verdadeiras ações malignas de me estuprar e abusar fisicamente de mim. Você não é mais meu opressor, e meu Deus cuidará de você a partir de agora”, começou Daphne, destacando o nome completo do rapper, Curtis James Jackson.

A exposição de Daphne vem à tona após o rapper pedir a custódia exclusiva do filho, baseado nas acusações do produtor Rodney Jones contra o rapper Diddy, no qual a apontava como profissional do sexo.

“Você prejudicou permanentemente a última esperança que eu tinha de você como pai para preservar nossa família com essas últimas e falsas alegações feitas contra mim. Você partiu nossos corações pela última vez”, declarou Joy.

“Mudamo-nos para Nova York para lhe dar a oportunidade de ser pai de seu filho, e você o viu dez vezes nos dois anos em que moramos a 1,6km de você. Estou cansada de defender e proteger uma imagem para nosso filho que você nunca conquistou”, expôs.

Até o momento desta publicação o rapper não se manifestou sobre as acusações da ex-namorada.

