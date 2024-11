Raphinha valoriza ponto em empate com a Venezuela, mas admite: ‘Poderíamos ter ganhado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2024 - 20:46 Para compartilhar:

Em grande temporada pelo Barcelona e dono da camisa 10 do Brasil pela primeira vez, o meia-atacante Raphinha tinha tudo para ser o nome do jogo em visita à Venezuela nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias pela Copa do Mundo. Anotou o belo gol que abriu o marcador, mas não esperava que a defesa fosse cometer falha e permitir a igualdade. “Triste” pelo tropeço, tentou valorizar o ponto somado, mas admitiu que a seleção tinha tudo para ter vencido em Maturín.

Até esta quinta-feira, o Brasil vinha apenas de vitórias na casa da Venezuela, o que trazia uma motivação a mais depois de dois triunfos seguidos na rodada anterior. A meta de encostar nas líderes Argentina e Colômbia acabou ofuscado em dia com pênalti desperdiçado por Vini Jr.

A seleção momentaneamente assumiu a terceira colocação e Raphinha buscou algo bom para evitar criticar o resultado negativo. “Para mim, mais importante do que marcar o gol era ganhar. E quando não ganhamos, saio triste. E poderíamos ter vencido a partida”, admitiu, ao SporTV.

Ressaltou, porém, que a Venezuela vem em crescimento e na sua casa costuma aprontar. Optou, então, em exaltar o ponto e já focar no duelo com o Uruguai, dia 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, complicado, pela qualidade da equipe deles”, frisou. “É um ponto importante fora de casa, sabemos a dificuldade de jogar aqui. Mas é um ponto importante e já vamos trabalhar duro para ganhar a próxima partida.”

O jogo em Salvador será um confronto direto pela terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, já que o Uruguai, ainda com duelo diante da Colômbia, nesta sexta-feira, está apenas um ponto atrás.