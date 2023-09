Raphinha tem lesão muscular confirmada e deve desfalcar Seleção

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2023 - 12:05 Compartilhe

O atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, confirmou o clube catalão neste sábado (30), e deve ficar afastado dos gramados por um mês.

Convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17 de outubro, o jogador também deve ser desfalque para a Seleção Brasileira.

“Os exames realizados mostraram que Raphinha sofre uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O tempo de recuperação dependerá de sua evolução”, informou o Barcelona em um comunicado.

O atacante brasileiro foi substituído pelo jovem Fermín López no primeiro tempo da vitória do Barça por 1 a 0 sobre o Sevilla, na sexta-feira, na abertura da 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

ati/pm/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias