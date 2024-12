Raphinha marca duas vezes e Barcelona volta a vencer no Campeonato Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2024 - 17:02 Para compartilhar:

Com uma atuação decisiva de Raphinha, o Barcelona voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Em visita ao Mallorca, nesta terça-feira, o time catalão estabeleceu a goleada de 5 a 1 com dois gols do atacante brasileiro. Ferrán Torres, De Jong e pau Victor completaram o marcador enquanto Muriqi descontou.

O resultado foi importante também pelo lado psicológico, já que a equipe do técnico Hansi Flick vinha de um empate e uma derrota no Espanhol. Na classificação, o líder isolado contabiliza agora 37 pontos. Já o Mallorca permanece em sexto com 24.

O Barcelona surpreendeu a torcida ao poupar o centroavante Lewandowski. A estratégia foi montar o ataque com Ferrán Torres, Raphinha e Lamine Yamal, apostando na troca de posições no setor ofensivo.

E o time visitante não demorou a abrir o placar. Aos 11 minutos, Ferrán Torres se aproveitou de um erro da defesa rival e estufou a rede dos mandantes fazendo 1 a 0.

O gol deu tranquilidade ao Barcelona que continuou empilhando chances de aumentar o marcador. A falta de pontaria e o preciosismo no momento de definir as jogadas, no entanto, acabaram custando caro.

Em uma das poucas vezes que chegou ao ataque, o Mallorca achou o empate. Em rápida transição da defesa para o setor ofensivo, Muriqi demonstrou oportunismo para completar a trama ofensiva e deixar tudo igual antes do intervalo: 1 a 1 aos 42 minutos.

No segundo tempo, o Barcelona voltou mais ligado, encurralou o Mallorca em seu campo de defesa e voltou a liderar o placar. Em bela jogada na área adversária, Lamine Yamal sofreu pênalti. Raphinha foi para a cobrança e fez 2 a 1 com dez minutos de jogo.

O Mallorca se lançou à frente e os espaços se multiplicaram na defesa. Melhor para o Barcelona que aproveitou a marcação frouxa para começar a definir o triunfo na casa do rival. Yamal fez um cruzamento na medida para o atacante brasileiro entrar livre na área e só desviar: 3 a 1

A vitória se transformou em goleada aos 33 minutos. Após rebatida da defesa, De Jong chegou batendo para fazer o quarto. Cinco minutos depois, Pau Victor completou cruzamento e fechou a conta em 5 a 1.