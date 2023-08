Raphinha e Xavi pegam gancho de 2 jogos por expulsão contra o Getafe

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/08/2023 - 13:57 Compartilhe

O atacante brasileiro Raphinha e o técnico Xavi Hernádez, do Barcelona, foram suspensos por dois jogos cada um por terem recebido cartão vermelho no empate em 0 a 0 com o Getafe no último domingo (13).

Xavi foi expulso por “protestos contra o árbitro”, afirma a decisão do Comitê de Competição (órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol), publicada nesta quarta-feira (16).

O treinador foi punido por “sair de sua área técnica com os braços levantados até o 4º árbitro protestando de maneira ostensiva”, diz a súmula da partida.

Além de Xavi, Raphinha também foi suspenso, no seu caso por ter acertado uma cotovelada no lateral uruguaio Gastón Álvarez.

Tanto o atacante como o treinador vão ficar de fora dos jogos contra Cádiz, no domingo que vem, e Villarreal, no dia 27 de agosto.

