Raphinha dá assistência, Barcelona vence NY Red Bulls e encerra turnê de amistosos nos EUA

O Barcelona venceu o New York Red Bulls por 2 a 0 em amistoso disputado na Red Bull Arena, EUA. Os gols do time catalão foram marcados por Ousmane Dembelé, no primeiro tempo, e Memphis Depay, já na etapa complementar.

Foi o último compromisso do Barcelona na turnê de pré-temporada nos EUA. O próximo jogo do Barça será pelo Troféu Joan Gamper, amistoso organizado pelo próprio clube, que será contra o Pumas, do México. O jogo será no próximo domingo.

INÍCIO PROMISSOR

Com Lewandowski e Raphinha entre os titulares, o Barcelona dominou o primeiro tempo e, praticamente, não deu chances para o time estadunidense jogar. A recompensa do domínio veio aos 40 minutos do primeiro tempo; Dembelé recebeu ótimo passe de Raphinha em diagonal e abriu o placar chutando cruzado, sem chances para o goleiro.

FECHOU A CONTA

A etapa final foi marcada por um jogo mais truncado. O Red Bulls cometeu muitas faltas e dificultou a partida para o Barcelona, que pecava nas finalizações. A equipe da casa perdeu o meia Edelman, que foi expulso após entrada violenta em Pedri. O segundo gol veio somente no fim do amistoso, aos 42, com Memphis Depay, que aproveitou a falha da defesa do Red Bulls e passou a régua no placar.

