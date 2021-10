Raphinha comenta vitória do Brasil: ‘Feliz com a partida que fiz’ Com entrada do Raphinha na segunda etapa no jogo contra a Venezuela, Seleção Brasileira melhorou e conseguiu virar a partida após um primeiro tempo ruim

Raphinha, atleta do Leeds, chegou sem muitos holofotes à Seleção Brasileira, mas foi peça chave para que a equipe comandada por Tite conquistasse a vitória sobre a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após o confronto, o estreante da noite afirmou estar feliz com o desempenho.

– O Tite pediu para eu fazer o que vinha fazendo no Leeds, que foi o que me trouxe à Seleção. Fico feliz pela partida que consegui fazer, pelo o que consegui demonstrar em campo e por manter nossa invencibilidade.

O camisa 17 entrou na segunda etapa no luga do Éverton Ribeiro após um primeiro tempo ruim do Brasil em que a equipe foi para os vestiários perdendo por 1 a 0 para a Venezuela. A entrada de Raphinha mudou o jogo já que o ponta participou de todos os gols e contribuiu com duas assistências para os gols de Marquinhos e Antony.

O Brasil volta aos gramados no próximo domingo para encarar a Colômbia, às 18h (horário de Brasília), e Raphinha espera colocar dúvidas na cabeça de Tite com relação a quem será o atleta titular pelo lado direito do ataque. Neste confronto, a Seleção Brasileira também contará com o retorno de Neymar.

