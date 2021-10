Raphinha comemora gols marcados pelo Brasil e vitória sobre o Uruguai: ‘Realizando um sonho de criança’ Camisa 19 da Seleção Brasileira marcou dois dos quatro gols da vitória da Seleção Brasileira sobre o Uruguai, em partida válida pelas Eliminatórias

Em noite inspirada de Raphinha nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira goleou o Uruguai por 4 a 1 na Arena da Amazônia, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Autor de dois gols, o atacante não escondeu a felicidade por ter balançado as redes de Muslera e ajudado o Brasil a vencer mais um jogo na competição.

– Não tem como explicar a felicidade que estou sentindo hoje. Não poderia ser mais marcante para mim essa partida, com os gols e com a vitória. Para a gente é muito importante. Estou realizando um sonho de criança não só por estar vestindo a camisa da Seleção, mas também por representar toda uma Nação, todo um país. Poder ajudar com gol, para mim, é muito, muito gratificante – disse à TV Globo.

Em coletiva de imprensa realizada na última semana, Raphinha revelou que recebeu elogios de Ronaldinho Gaúcho. O atacante foi questionado se espera uma nova mensagem do ex-jogador, mas destacou que o mais importante é representar os amigos e familiares da comunidade de onde vem.

– Acho que só me parabenizar pela partida. Acredito que não só ele, como outras pessoas. Mas o mais importante é que estou conseguindo representar a comunidade de onde eu vim. Estou conseguindo representar meus amigos, meus familiares. Isso, para mim, é muito importante. Acredito que a torcida deles foi muito forte, eles estão muito felizes com essa noite.

– Sou da Restinga-RS, natural da Restinga, lá de Porto Alegre. De onde veio o Tinga, tem muito talento. Graças a Deus estou conseguindo representar a comunidade.

Com o fim da Data FIFA, o jogador volta ao Leeds United, da Inglaterra. Raphinha admitiu que a noite desta quinta-feira “não precisava acabar”, mas ressaltou que retornará ao clube focado em fazer um bom trabalho.

– Acho que vai ser difícil essa noite passar. Vai ser muito difícil esquecer essa noite, a noite não precisava acabar nunca, mas vou voltar para lá (Inglaterra) focado para aquilo que me fez chegar aqui: um bom trabalho no Leeds. Então, vou focar e fazer o meu trabalho lá bem feito para, se Deus quiser, estar aqui novamente – concluiu.

