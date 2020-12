Raphinha comemora golaço em goleada do Leeds na Premier League Com um lindo chute no ângulo, de fora da área, brasileiro sacramentou o placar de 5 a 0 sobre o West Bromwich, pela 16ª rodada da competição nacional

O meia-atacante Raphinha voltou a brilhar pelo Leeds United. Na última terça-feira, o brasileiro marcou um golaço na goleada de 5 a 0 sobre o West Bromwich, fora de casa, pela 16ª rodada da Premier League. Foi a segunda bola na rede do camisa 18 em 11 partidas pela equipe inglesa. Além disso, o jogador também já deu duas assistências.

O lindo gol de Raphinha saiu aos 27 minutos do segundo tempo em uma de suas principais características. Atuando pelo lado direito ofensivo, o meia-atacante recebeu o passe de Stuart Dallas, dominou e carregou a bola para dentro. Após dar dois toques, clareou a jogada e, da entrada da área, mandou um chute forte, no ângulo, sem chances para o o goleiro Johnstone. Foi o segundo gol de fora da área do atleta na Premier League.

> Veja a tabela do Campeonato Inglês



Feliz pelo gol, Raphinha falou sobre a boa atuação da equipe.

– É claro que estou muito contente pelo gol. Fui extremamente feliz no lance e consegui dar um belo chute, mas gostaria de falar sobre a nossa atuação coletiva. No último jogo, apesar de vencermos o Burnley, não conseguimos atuar como estamos acostumados, principalmente no segundo tempo do jogo onde tivemos muitas dificuldades. Hoje, a gente tinha noção de que seria uma partida complicada, pois eles vinham de um empate com o Liverpool, e sabíamos que os primeiros minutos seriam super importantes. Pressionamos bastante e conseguimos marcar três gols antes dos 40 minutos. Isso nos deu uma certa tranquilidade para controlarmos o jogo. Foi a nossa segunda vitória seguida e temos que seguir assim – vibrou o brasileiro.

Apesar de estar há pouco tempo na Inglaterra, Raphinha conquistou rapidamente o seu espaço e já é uma das peças fundamentais do time comandado por Marcelo Bielsa com dois gols e duas assistências. Com a vitória, o Leeds soma 23 pontos e assume a 11ª posição na tabela de classificação. O clube volta a jogar no sábado contra o Tottenham.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também