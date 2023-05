Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 13:39 Compartilhe

Raphinha comemorou o nascimento do primeiro filho, Gael, fruto do relacionamento coma influenciadora digital Natalia Rodrigues Belloli. A criança nasceu na tarde deste sábado e o jogador realizou uma publicação nas redes sociais para celebrar a data.

O jogador do brasileiro e a influenciadora começaram a namorada em 2021. No ano seguinte, em fevereiro, os dois se casaram e antes mesmo que 2022 chegasse ao fim, o casal pode comemorar a primeira gravidez.

+ Clube da Premier League está disposto a pagar muito dinheiro por Raphinha

– Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e, melhor ainda. Ter do lado a Mulher Maravilha. Meu Gael seja bem-vindo meu filho – escreveu o atacante do Barcelona, em postagem no Instagram. https://www.instagram.com/p/Cr6Vs4uoBgW/?hl=pt

+ Thomas Tuchel pede a contratação de atacante do Barcelona para o Bayern

No ano passado, Natalia havia escrito uma carta aberta para anunciar a gravidez. Na ocasião, o atleta ainda não tinha disputada a Copa do Mundo de 2022, com a Seleção Brasileira. Logo após a publicação, o atacante seguiu com a delegação do Brasil para o Catar e declarou que a chegada do filho era a “realização de um sonho”.

– Carta aberta para o meu Papai: foram dias muito intensos e cansativos. Senti todas as emoções e vibrei junto com todos vocês a cada momento! Vi você papai, fazendo de tudo por um gol, para comemorar e dividir com todo mundo a imensa alegria da minha chegada em sua vida! Sim, EU, seu sonho, que mesmo tão pequenininho, mamãe faz questão de me falar todos os dias o homem trabalhador, honesto, que não foge da luta que és – escreveu a influenciadora.

Em campo, Raphinha está prestes a se consagrar campeão da La Liga, na primeira temporada como jogador do Barcelona. O atacante chegou no principal time da Catalunha em julho do ano passado após duas temporadas com o Leeds, da Inglaterra.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias