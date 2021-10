Raphinha brilha e Brasil bate Uruguai por 4 x 1 nas eliminatórias

MANAUS (Reuters) – Raphinha teve mais uma performance de encher os olhos pela seleção brasileira na quinta-feira, ao marcar duas vezes na vitória do Brasil sobre o Uruguai por 4 x 1 em Manaus pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.

O Brasil abriu o placar aos 10 minutos quando Neymar matou no peito após passe de Fred e driblou o goleiro antes de finalizar rasteiro entre dois uruguaios.

Raphinha fez o segundo aos 18 minutos de jogo em um disparo de curta distância e anotou o terceiro do Brasil aos 13 da segunda etapa, completando um belo contra-ataque.

Luis Suárez fez o gol de honra dos uruguaios de falta aos 32 minutos do segundo tempo, antes de Gabriel Barbosa anotar o quarto do Brasil de cabeça a sete minutos do final.

“Acho que não tem como explicar a felicidade que estou sentindo, não poderia ser mais marcante para mim essa partida com os gols e a vitória. Estou realizando o sonho de criança, não só de vestir a camisa da seleção, como também representar a seleção. Poder ajudar com gols é muito gratificante”, disse Raphinha, que atua no Leeds United da Inglaterra, após a partida.

Tanto Neymar quanto Raphinha poderiam ter marcado mais vezes, com o goleiro uruguaio Fernando Muslera impedindo uma desvantagem maior em tentativas de ambos no início do segundo tempo.

O fato de Muslera ter sido o melhor jogador do Uruguai em campo mostrou a superioridade brasileira na partida em que os visitantes tiveram desempenho fraco e agora somam duas vitórias em seus últimos nove jogos nas eliminatórias.

O Brasil agora tem seis pontos de vantagem na liderança da eliminatória sul-americana para o Mundial, à frente da segunda colocada Argentina, que derrotou o Peru por 1 x 0.

Os quatro primeiros colocados se classificam automaticamente para a Copa do Mundo no Catar no ano que vem, enquanto o quinto disputa uma repescagem intercontinental.

