Raphael Veiga vive temporada com mais gols na carreira no Palmeiras

A fase do meia Raphael Veiga no Palmeiras é excelente. Além de ter marcado seis gols nos últimos oito jogos da equipe (contando todas as competições), chegou a 11 gols no ano ao marcar dois contra o Fluminense, superando os nove que tinha anotado pelo Athletico-PR em 2018, em uma temporada que ainda está longe do final.

Veiga subiu para o futebol profissional no Coritiba, em 2016. Naquele ano, marcou três gols em 24 jogos. Em 2017, seu primeiro ano no Palmeiras, teve poucas chances no time por conta da concorrência e fez dois gols em 22 partidas. Em 2018, foi emprestado ao Athletico-PR em 2018, onde fez 48 jogos e nove gols, na que havia sido sua temporada mais prolífica até 2020. Em 2019, retornou ao Palmeiras e jogou 31 vezes, marcando cinco gols; na temporada atual, soma 32 partidas e 11 tentos.

“Estou numa fase boa, mas acredito que o time também. Estamos colocando intensidade, competindo. É normal que quando a equipe se doa e compete, o individual apareça; não só eu, mas todos. Estou muito feliz com o momento”, afirmou Veiga após a partida contra o Fluminense.

Outra estatística de Raphael Veiga chama a atenção em 2020: ele é um dos dois palmeirenses a ter marcado em todas as competições oficiais disputadas em 2020 – o outro é Luiz Adriano. Ele tem um gol no Campeonato Paulista, seis no Campeonato Brasileiro até aqui (vice-artilheiro do time no torneio, atrás só de Luiz Adriano, com sete), dois na Copa Libertadores até o momento e mais dois na Copa do Brasil.

Ao marcar os gols do duelo entre Palmeiras e Fluminense, Veiga se isolou como vice-artilheiro palmeirense no Brasileirão, pois, antes de entrar em campo, somava quatro bolas na rede na competição nacional e, com isso, dividia a vice-liderança no quesito com Willian – ambos estão atrás de Luiz Adriano, com sete.

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira diante do Ceará, fora de casa, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, a equipe alviverde triunfou por 3 a 0 (Veiga marcou o segundo). Pelo Brasileirão, o time jogará no sábado diante do Goiás, outra vez como visitante.

